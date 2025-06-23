Американские истребители F-47 оснастят «Фуриями»
- 23.06.2025, 12:43
Новые аппараты показали на Парижском авиасалоне.
Американские компании Anduril Industries и General Atomics представили на Парижском авиасалоне полноразмерные прототипы автономных боевых дронов, разрабатываемых в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD). Эти БПЛА будут действовать в паре с истребителями шестого поколения F-47, которые разрабатываются Boeing и в будущем заменят F-22 Raptor, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Новые беспилотники, получившие названия YFQ-42A (General Atomics) и YFQ-44A «Fury» («Фурия»), будут полностью автономны и выполнять широкий спектр задач: воздушный бой, разведка и поддержка пилотируемых самолетов. Радиус боевого действия — свыше 700 морских миль (более 1 290 км).
По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина, к 2029 году в строю будет около 1 000 таких аппаратов. Производственное решение планируется принять в 2026 году.
Как отметил представитель Anduril Джексон Линган, США делают ставку на оперативное наращивание боевой мощи в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях растущей напряженности с Китаем вокруг Тайваня.
Истребители F-47 получат радиус действия более 1 000 морских миль и станут ключевым элементом сдерживания.
США рассчитывают, что новая концепция взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем обеспечит преимущество в возможных высокотехнологичных конфликтах будущего.