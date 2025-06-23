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Politico: Дания готовит жесткий курс по миграции на посту председателя ЕС

  • 23.06.2025, 13:45
Politico: Дания готовит жесткий курс по миграции на посту председателя ЕС

Оборона и расширение ЕС также в повестке.

С июля Дания сменит Польшу в качестве председателя Совета ЕС. Премьер-министр Метте Фредериксен, известная своей жесткой позицией по миграции, планирует продвигать на европейском уровне те же идеи, что и на родине: усиление контроля над миграцией и укрепление обороны Европы на фоне угрозы со стороны России, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Фредериксен, несмотря на принадлежность к социал-демократам, придерживается линии, больше характерной для правых политиков. Ее политика все чаще находит отклик у лидеров других стран ЕС, включая Джорджию Мелони (Италия) и Дональда Туска (Польша).

Одной из ключевых инициатив станет продвижение идеи «центров возврата» — специальных лагерей за пределами ЕС, где будут находиться мигранты во время рассмотрения их заявок. Один из таких центров уже обсуждается между Италией и Албанией. Кроме того, Копенгаген будет настаивать на пересмотре интерпретаций прав человека, препятствующих депортациям, а также развитии инвестиционного сотрудничества с третьими странами.

Другим приоритетом станет оборона: Фредериксен требует большей самостоятельности ЕС в этой сфере, особенно в свете российской агрессии. Дания будет продвигать совместные оборонные проекты, например, создание общей системы дозаправки в воздухе.

Также в повестке — обсуждение расширения ЕС (Украина, Молдова) и экономических реформ, включая создание единого рынка капитала, хотя здесь Дания проявит осторожность.

Для Фредериксен это шанс укрепить свои позиции перед возможными досрочными выборами. Ее партия лидирует в опросах, и успехи на европейской арене могут стать весомым аргументом в пользу переизбрания.

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