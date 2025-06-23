NYT: Далай-лама намекает на изменение традиций 23.06.2025, 15:35

Духовный лидер Тибета раскроет план преемственности в свое 90-летие.

6 июля духовному лидеру Тибета, Далай-ламе, исполняется 90 лет. Далай-лама пообещал раскрыть план преемственности в день своего юбилея. Он может проявить креативность, чтобы помешать вмешательству Китая, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

С момента бегства из Тибета в 1959 году, Далай-лама создал в индийском Дхарамсале полноценное правительство в изгнании, включающее парламент, школы, клиники и монастыри. Однако возраст и ухудшающееся здоровье лидера вызывают тревогу у тибетской диаспоры. Его уход может оставить вакуум, которым попытается воспользоваться Китай, уже назначивший своего Панчена-ламу — второго по значимости духовного лидера в тибетском буддизме.

На фоне китайских попыток контролировать процесс реинкарнации, Далай-лама намекает на изменение традиций: преемник может быть найден еще при его жизни, родиться за пределами Тибета, быть взрослым и даже женщиной.

Политическая власть была передана в 2011 году избранному «сикьону» — премьеру правительства в изгнании. Сегодня его занимает Пенпа Церинг, родившийся в индийском лагере беженцев. Его администрация работает с ограниченным бюджетом и сталкивается с сокращением международной помощи.

Тибетское сообщество готовится к будущему без Далай-ламы, но сохраняет веру в его мудрость. Он обещает раскрыть план преемственности в день своего юбилея — шаг, который может определить судьбу тибетского народа на десятилетия вперед.

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