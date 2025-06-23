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Топ-20 ИИ-инструментов, которые кардинально меняют работу малого бизнеса

  • 23.06.2025, 16:56
Топ-20 ИИ-инструментов, которые кардинально меняют работу малого бизнеса

Они помогут уверенно конкурировать, масштабироваться и развиваться.

Малый бизнес играет ключевую роль в мировой экономике — на его долю приходится около 90% всех предприятий и почти половина мирового ВВП. В условиях стремительного развития ИИ технологий, предприниматели могут использовать их для оптимизации маркетинга, клиентского сервиса, администрирования и других задач, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Вот список из 20 лучших ИИ-инструментов, которые уже сейчас могут значительно упростить жизнь владельцам малого бизнеса:

Adobe Express — упрощенная версия продуктов Adobe для создания визуального контента, видео и маркетинговых материалов с поддержкой Firefly AI.

Descript — простой редактор видео с ИИ-функциями: расшифровка речи, автоматическое удаление «э» и «м», замена голоса и фоновой картинки.

Freshdesk Freddy AI Copilot — ИИ-бот для клиентского сервиса: отвечает на запросы, анализирует настроение клиентов и формирует FAQ.

Salesforce Agentforce Assistant — CRM-помощник, который анализирует клиентские данные, составляет письма и выявляет новые бизнес-возможности.

Microsoft 365 Copilot — ИИ-функции в Outlook, Word, Excel и PowerPoint: генерация текстов, анализ данных, визуализация и автоматизация задач.

Buffer — управление соцсетями с ИИ и бесплатным тарифом.

Canva Magic Studio — графика и видео по текстовому запросу.

Grammarly — проверка и улучшение текстов в любом браузере.

Jasper — копирайтинг и генерация маркетинговых текстов.

LiveChat / Tidio — чат-боты для общения с клиентами.

Mailchimp — автоматизация email с ИИ.

Monday — управление проектами и задачами через ИИ-чат.

Otter — автоматические заметки и планы после встреч.

Sage / Xero — ИИ-бухгалтерия и финансовые отчеты.

Shopify Sidekick — ИИ для управления интернет-магазином.

Tableau Pulse — доступная аналитика для малого бизнеса.

Sprout Social — тренды и посты для соцсетей от ИИ.

Wix AI Builder — создание сайта на основе простых подсказок.

ИИ — это не только будущее, но и настоящее. И те, кто внедряет его сегодня, завтра смогут уверенно конкурировать, масштабироваться и развиваться.

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