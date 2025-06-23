ВСУ поразили ключевую нефтебазу РФ, питавшую войска на Донбассе 1 23.06.2025, 19:44

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Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

Украинские военные в ночь на понедельник, 23 июня, нанесли поражение по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В рамках снижения наступательных возможностей противника, в ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с Ракетными войсками и артиллерией, нанесли поражение по нефтебазе «Комбинат «Атлас», что в Ростовской области», - сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, которые вовлечены в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Сейчас подтверждено достижение наших средств поражения района цели, там зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - заявили в Генштабе.

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