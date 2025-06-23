Иран объявил о военной операции «Хорошая весть о победе» против баз США 23.06.2025, 20:38

1,780

Тегеран атакует американские базы в Катаре и Ираке.

Военная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке проводится под названием «Хорошая весть о победе», сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Репортер Axios Барак Равид сообщил в X, что Иран запустил 6 ракет по базам США в Катаре. Три ракеты обошли системы обороны и упали прямо на базу Аль-Удейд, сообщил КСИР. Видео с попаданием одной из них по авиабазе также опубликовал Mehr.

До этого министерство обороны Катара заявило, что противовоздушная оборона перехватила ракетную атаку на авиабазу.

Министерство иностранных дел Катара решительно осудило нападение на авиабазу, заявив, что оно является вопиющим нарушением суверенитета, воздушного пространства и международного права Катара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com