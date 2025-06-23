Цены на нефть продолжают падать 23.06.2025, 22:54

Фьючерсы на сорт Brent обвалились на 7,3%.

Цены на нефть резко упали на вечерних торгах в понедельник после того, как Иран выпустил ракеты по американским базам в Катаре и Кувейте в ответ на удары по своим ядерным объектам.

К 22.44 по Минску фьючерсы на сорт Brent обвалились на 7,3%, до $71,36 за баррель. Контракты на американский сорт WTI упали на 7,4% и впервые с начала израильских ударов по иранской территории опустились ниже отметки $70: они торгуются по $68,42 за баррель.

Хотя Иран грозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит четверть мировых потоков нефти и пятая часть глобальной торговли СПГ, на деле его удар мести никак не затронул энергетическую инфраструктуру, отмечает Ребекка Бабин, старший трейдер CIBC Private Wealth Group.

«Есть также сигналы, что США были заранее предупреждены об ударах, а это значит, что это была больше попытка сохранить лицо, чем реальная эскалация», — отмечает Бабин.

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