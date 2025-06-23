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Страны Персидского залива закрыли небо из-за ударов Ирана

  • 23.06.2025, 23:29
Страны Персидского залива закрыли небо из-за ударов Ирана

Полеты приостановили пять стран региона.

Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар закрыли воздушное пространство в связи в ракетным ударом Ирана по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.

Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей авиабазы США на Ближнем Востоке, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Погибших нет.

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