Иран и Израиль продолжили удары после заявлений Трампа 24.06.2025, 8:48

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Есть пострадавшие.

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном прекращении огня между Израилем и Ираном, обе страны продолжали боевые действия всю ночь до вступления этого режима в силу. В результате ракетных ударов Ирана в городе Беэр-Шева на юге Израиля погибли семь человек, еще более десяти получили ранения, заявила во вторник, 24 июня, национальная медицинская служба, пишет «Немецкая волна».

Сирены воздушной тревоги звучали ночью на всей территории Израиля. Иранский государственный телеканал Irib сообщил о новом залпе ракет по Израилю. По информации dpa, ссылающегося на военные источники Израиля, в ответ израильские ВВС уничтожили ракетные пусковые установки на западе Ирана. Это произошло до того, как утром 24 июня вступил в силу режим «полного прекращения огня», о котором ранее заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Израиль не комментировал заявление Трампа, Иран опроверг его

Израильские власти пока не предоставляли никаких официальных комментариев относительно заявлений Трампа. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался его комментировать, а израильские военные ночью продолжили воздушные удары по Ирану. ЦАХАЛ также обратился с двумя предупреждениями к жителям нескольких районов Тегерана о необходимости эвакуации. Командование тыла объявило, что меры безопасности для населения не будут ослаблены.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление Трампа о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня. Вместе с тем он написал в соцсети X, что Иран прекратит удары по Израилю, если и тот остановит свои боевые действия к 4 часам утра 24 июня. Окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, добавил Арагчи.

Он также указал, что военные операции иранской армии «продолжались до самой последней минуты, до 4 часов утра». Некоторые наблюдатели и СМИ интерпретировали это заявление главы МИД Ирана как решение Исламской Республики прекратить огонь.

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