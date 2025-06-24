ИИ погрузился в сетевые дебаты 1 24.06.2025, 9:06

Чтобы создать карту человеческих убеждений.

Исследователи из Университета Индианы впервые применили большие языковые модели (LLM) для анализа онлайн-дебатов и построения многомерной карты человеческих убеждений. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые впервые использовали большие языковые модели (LLM), подобные тем, что лежат в основе ChatGPT, для создания подробной карты человеческих убеждений на основе анализа онлайн-дебатов.

Исследователи предложили методику, позволяющую выявлять сложные взаимосвязи между мнениями людей, их склонностью к поляризации и проявлениями когнитивного диссонанса. С помощью ИИ ученые смогли разместить множество различных убеждений в едином многомерном пространстве, где близкие по смыслу взгляды оказываются рядом, а противоположные — на значительном расстоянии друг от друга.

Такой подход позволил не только количественно оценить степень схожести или различия между убеждениями, но и выявить, как именно люди принимают или отвергают новую информацию.

Особое внимание в исследовании уделено явлению «относительного диссонанса»: когда пользователь сталкивается с новыми взглядами, он, как правило, выбирает те, что вызывают наименьший внутренний дискомфорт и ближе к его текущим убеждениям.

Если две альтернативные точки зрения одинаково далеки от его позиции, вероятность выбора любой из них становится примерно равной. Но если одна из позиций явно ближе, человек почти всегда склоняется к ней.

Это подтверждает, что принятие решений определяется не только абсолютной удаленностью чужого мнения от собственного мнения человека, но и относительным различием между доступными вариантами.

Исследование не только объясняет, почему одни и те же сведения принимаются или отвергаются разными людьми, но и открывает новые возможности для анализа сложных социальных процессов.

Полученные результаты могут быть использованы для более эффективного формирования сообщений, адресованных целевым аудиториям, и для разработки политик и кампаний, направленных на изменение поведения в сферах здравоохранения, экологии и других областях.

В дальнейшем ученые планируют расширить построенную карту убеждений, используя более разнообразные данные из соцсетей, чтобы глубже изучить, как именно формируются и взаимодействуют взгляды в цифровой среде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com