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Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном

  • 24.06.2025, 9:47
Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном

Премьер Нетаньяху заявил о «колоссальных достижениях».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном, о котором накануне сообщал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Ynet.

«В свете достижения целей операции и при полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, во время операции Израиль добился «колоссальных исторических достижений» и устранил две экзистенциальные угрозы.

Он также пообещал, что Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня, пообещал Нетаньяху.

Иранский государственный телеканал Пресс ТВ также сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

«Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

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