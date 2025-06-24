Израиль официально согласился на прекращение огня с Ираном
- 24.06.2025, 9:47
Премьер Нетаньяху заявил о «колоссальных достижениях».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его страна согласилась на прекращение огня с Ираном, о котором накануне сообщал президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает Ynet.
«В свете достижения целей операции и при полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.
По словам Нетаньяху, во время операции Израиль добился «колоссальных исторических достижений» и устранил две экзистенциальные угрозы.
Он также пообещал, что Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня, пообещал Нетаньяху.
Иранский государственный телеканал Пресс ТВ также сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.
«Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.