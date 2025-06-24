Украинский спецназ разнес штурмовую группу оккупантов

Украинский спецназ разнес штурмовую группу оккупантов1
- 24.06.2025, 11:11
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Взят пленный.
Бойцы группы 144-го Центра Сил специальных операций (ССО) Украины совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.
Как сообщается в Telegram ССО, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены.
В ССО отметили, что один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов «Боцмана» и «Велика» впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.