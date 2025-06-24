Украинский спецназ разнес штурмовую группу оккупантов 1 24.06.2025, 11:11

1,282

Взят пленный.

Бойцы группы 144-го Центра Сил специальных операций (ССО) Украины совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили штурмовую группу россиян, которая накануне помешала ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.

Как сообщается в Telegram ССО, операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро врагов попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены.

В ССО отметили, что один раненый притворился мертвым, но благодаря успешным действиям экипажей сбросов «Боцмана» и «Велика» впоследствии сдался. Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com