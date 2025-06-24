Белорус в российском аэропорту напал на ребенка 24.06.2025, 12:51

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Двухлетний малыш в коме.

В российском аэропорту Шереметьево 31-летний мужчина внезапно набросился на 2-летнего ребенка.

Нападавшего удалось задержать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленника отправили на медосвидетельствование.

Как передает Telegram-канал Mash, нападавшим оказался белорус по имени Владимир, который прилетел вечером понедельника с Кипра. В ожидании багажа у ленты выдачи он совершил жестокий поступок.

Ни с того ни с сего мужчина подошел к стоящему неподалеку ребенку, схватил его и силой бросил на пол. Малыш сильно ударился головой. Он потерял сознание на месте.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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