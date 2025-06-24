Иранская оппозиционерка призвала свергнуть режим Хаменеи
- 24.06.2025, 13:41
Марьям Раджави заявила, что путь к миру — это смена власти в Иране.
Проживающая в Париже иранская оппозиционерка Марьям Раджави призвала народ свергнуть режим верховного лидера Али Хаменеи.
Раджави, занимающая пост избранного президента Национального совета сопротивления Ирана (НССИ — NCRI), выступила спустя день после того, как последний наследник иранской монархии призвал западные государства признать необходимость «смены режима» как условия для устойчивого мира и стабильности в регионе, пишут «Детали».
Свое заявление она сделала до того, как министр обороны Израиля Израиль Кац объявил о приказе нанести удар по Тегерану в ответ на нарушение Ираном условий перемирия. «Предложение о прекращении огня и окончании войны — это шаг вперед для третьего пути: ни войны, ни умиротворения», — заявила Раджави, комментируя сообщение президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем.
«Пусть народ Ирана сам, в битве за судьбу, свергнет Хаменеи и диктатуру», — добавила она.
Раджави подчеркнула, что НССИ стремится к созданию демократической, безъядерной республики с разделением религии и государства, равноправием мужчин и женщин и автономией для национальных меньшинств Ирана.