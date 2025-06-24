Volkswagen представил свой первый автономный электромобиль 24.06.2025, 15:38

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Фото: Volkswagen

Он готов к серийному производству.

Дочерняя компания Volkswagen под названием Moia представила беспилотный шаттл на базе электромобиля Volkswagen ID. Buzz. Также объявлено, что беспилотный Volkswagen ID. Buzz AD готов к серийному производству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

В основу авто лег электрический ID. Buzz с длинной колесной базой и трехрядным салоном. На крыше расположен основной блок системы автопилота, разработанный фирмой Mobileye, дополнительные модули установлены на крыльях и бамперах. Всего ID. Buzz AD имеет 13 камер, 9 лидаров и 5 радаров.

Фото: Volkswagen

Таким образом, обеспечивается бесшовный круговой обзор для бортового машинного зрения. Все сенсоры управляются алгоритмами с искусственным интеллектом. Заявлено, что новый Volkswagen соответствует четвертому уровню автономности классификации SAE. Правда, официальная сертификация роботакси по этому стандарту еще не завершена.

Фото: Volkswagen

Как вызвать роботизированный Volkswagen

Вызов беспилотника ID. Buzz AD осуществляется с помощью приложения Moia, которое сейчас используется для райдшеринга. Для удобства посадки предусмотрены дополнительные поручни. В салоне установлено четыре посадочных места, причем для каждого пассажира предусмотрены кнопки вызова службы поддержки и искусственно-интеллектуального помощника.

Фото: Volkswagen

Вместо переднего пассажирского сиденья оборудована площадка для багажа, но водительское кресло все же сохранено. Как и руль, хотя он накрыт специальным чехлом.

В каких городах появится новинка

Беспилотники Volkswagen ID. Buzz AD будут использоваться для райдшеринга, но также минивены будут предложены корпоративным паркам, городским властям и муниципалитетам. Например, уже ведется сотрудничество с немецким Гамбургом и американским Остином (при посредничестве компании Uber).

За машинами дистанционно будут следить специальные операторы. Старт коммерческого использования минивэнов Volkswagen ID. Buzz AD намечен на 2026 год.

Фото: Volkswagen

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал обновленный Volkswagen Multivan. Минивэн получил восьмиместную версию. До сих пор в гамме были лишь варианты на пять, шесть или семь посадочных мест.

Также Volkswagen готовит самый динамичный Tiguan в истории. Компания планирует вернуть в спортивную линейку популярный кроссовер, который может получить традиционный 2,0-литровый турбомотор, или гибридную силовую установку.

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