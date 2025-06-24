Путин запретил в РФ иностранные слова на вывесках и в рекламе 22 24.06.2025, 18:33

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Закон направлен, как утверждается, на «защиту русского языка как государственного».

Владимир Путин утвердил закон, запрещающий использование иностранных слов на вывесках, указателях, информационных табличках и других средствах визуальной информации в публичном пространстве. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года. Закон направлен, как утверждается, на «защиту русского языка как государственного», снижение уровня заимствований из иностранных языков в публичной среде и обеспечение соблюдения «норм современного литературного языка».

Согласно документу, вся информация, адресованная потребителям — включая рекламу, указатели, таблички, вывески и т. п., — должна быть представлена исключительно на русском языке. Использование иностранных слов и выражений — таких как sale, shop и другие — будет запрещено. Допускается перевод информации на иностранные языки, но только при условии полного совпадения по смыслу и равнозначного визуального оформления.

Также вводится запрет на присвоение жилым комплексам, микрорайонам и другим объектам названий, звучащих как иноязычные. Кроме того, все подобные названия должны быть написаны кириллицей. Вместе с тем закон не распространяется на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, которые сохраняют право использовать оригинальное написание.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее назвал этот закон «первым серьезным шагом по защите русского языка», который серьезно сократит количество иностранных надписей на улицах российских городов.

5 июня Путин призывал избавляться от «вульгарных и механических заимствований», которые, по его словам, не обогащают, а лишь «засоряют и искажают» язык. Он также подчеркивал необходимость повсеместного использования кириллицы в общественном пространстве, вместо «каши» из латинских и других символов.

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