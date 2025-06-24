В Сети завирусился ролик, где дату смерти Лукашенко предсказали в «Симпсонах»3
- 24.06.2025, 20:31
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Диктатор якобы должен умереть уже в июле.
В TikTok набрал популярность аккаунт Simps Stories, который публикует фальшивые предсказания из «Симпсонов». Одно из недавних: якобы в популярном мультсериале назвали точную дату смерти Александра Лукашенко — 10 июля 2025 года. Видео — явный фейк, сделанный при помощи нейросетей, пишет «Зеркало».
Все публикации в этом аккаунте — явная подделка, таких серий в «Симпсонах» не было. До мая 2025 авторы делали приписку к роликам «информация вымышленная, совпадения считать случайными», но в какой-то момент перестали. Однако дополняют публикации стандартной плашкой «сгенерировано ИИ» (правда, ее легко не заметить).
@simps_stories Симпсоны предсказали сме*ть Александра Лукашенко #симпсоны #предсказаниясимпсонов ♬ оригинальный звук - Simps Stories
Среди белорусов особое внимание вызвал ролик с «предсказанием» даты смерти Александра Лукашенко. С момента публикации видео прошло три дня, его посмотрели уже больше 600 тысяч раз.
По сюжету, в одной из серий «Симпсонов» герои попадают в страну «Белавиа», где правит усатый лидер с особой любовью к картошке и тракторам. В конце серии он умирает.
«С учетом европейского формата записи дат и недавних сообщений об ухудшающемся здоровье Лукашенко, многие фанаты стали считать, что Симпсоны точно указали его дату смерти — 10 июля 2025 года. Совпадение? Или Симпсоны опять окажутся правы?» — задается вопросами анонимный автор.