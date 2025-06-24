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Путин объявил государственной тайной планы мобилизации экономики

  • 24.06.2025, 21:48
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Путин объявил государственной тайной планы мобилизации экономики

В общей сложности перечень отнесенных к гостайне сведений насчитывает 119 пунктов.

Диктатор России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня сведений, которые относятся к государственной тайне, передает The Moscow Times.

Согласно документу, который опубликован на портале правовой информации, отныне гостайной будут являться «сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации».

Речь идет об экономической мобилизации, следует из указа: соответствующий пункт — «33-1» — Путин включил в раздел II перечня секретной информации, который перечисляет «Сведения в области экономики, науки и техники». Ответственным за распоряжение гостайной в сфере госполитики мобилизации Путин назначил Главное управление специальных программ президента РФ.

В общей сложности перечень отнесенных к гостайне сведений насчитывает 119 пунктов. Из них 28 относятся к военной информации, 40 — к экономике, науке и технике, 15 — к внешней политике и экономике и еще 36 — к разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности

В частности, гостайной являются «сведения о показателях, определяющих подготовку экономики к устойчивому функционированию в военное время», «сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации органов государственной власти», «сведения о мобилизационных мощностях по производству продукции общего применения», «сведения о подготовке и об использовании ресурсов единой сети связи в интересах обеспечения обороны, безопасности государства» и др.

Перевод экономики полностью на военные рельсы и новый раунд массовой мобилизации лобирует «пария ястребов» в Кремле — наиболее радикальная часть российской элиты. Новые призывы к мобилизации, которая могла бы задействовать до 2 млн резервистов, появились после ударов Украины по базам российской стратегической авиации, рассказали The Telegraph близкие к Кремлю источники.

По словам собеседников издания, в «партии войны» растет уверенность, что Путин действует недостаточно решительно. Но близкие к президенту люди пока способны убедить его, что новая мобилизация может стать началом коллапса. «Во-первых, она «подорвет экономическую стабильность», а во-вторых, мобилизация не требуется, аргументирует один из источников Telegraph: «Зачем нам она нужна сейчас? У нас есть ракеты «Калибр», у нас есть добровольцы. Эти ресурсы пока не исчерпаны».

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