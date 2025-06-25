В Минске дворник с ножом и молотком набросился на владельца собаки 25.06.2025, 3:21

Ему показалось, что пес справил нужду на участке, который он недавно убрал.

В Минске огласили приговор 69-летнему ранее не судимому минчанину, которого обвиняли в совершении особо злостного хулиганства, рассказало госагентство «Минск-Новости».

В то утро минчанин выгуливал собаку во дворе на улице Руссиянова. К нему подошел незнакомец и стал кричать. Вдруг он достал из кармана нож и, угрожая убийством, дважды замахнулся в сторону мужчины, но тот увернулся, сказав, что вызовет милицию.

Злоумышленник, которым оказался местный рабочий по комплексной уборке, направился в подсобку и вскоре вернулся оттуда с молотком. Им он также замахнулся в сторону минчанина.

Приехавший наряд милиции задержал хулигана, после в отношении его возбудили уголовное дело. Вину гражданин признал частично, показав, что, когда кормил голубей, ему показалось, что собака потерпевшего справила естественные нужды на убранной им накануне территории. При этом он отрицал, что угрожал мужчине и замахивался в его сторону ножом и молотком. Однако его доводы опровергли записи камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома.

Суд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и назначил четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии ему сократили срок на год.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com