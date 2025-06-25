Китайские производители начали блокировать ввезенные в Россию автомобили 3 25.06.2025, 11:24

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Речь об авто Lixiang.

Российские автодилеры сообщили о массовом выходе из строя китайских премиальных гибридов Lixiang, которые завозятся по параллельному импорту. Машины перестают работать после обновления программного обеспечения, пишут «Известия». Речь идет о Lixiang, выпущенных в мае 2025 года. Попытка перепрошить их ПО до версии 7.4 выключает все системы, кроме лидара.

В компании «Автовернисаж», поставляющей в Россию автомобили по альтернативным схемам, сообщили, что таким образом производитель борется с «серым» импортом, поскольку ввезенные этим способом машины продают значительно дешевле, чем официальные. «Сам завод готовит обновление ОТА 7.4.1, которое исправит проблему окирпичивания для тех авто, кто еще не обновился на 7.4, но, увы, уже окирпиченным авто это не поможет… Также мы уверены на 90%, что в ОТА от 7.4.1 данные автомобили не будут активироваться вне территории Китая», — отметили в «Автовернисаже».

Проблему подтвердила гендиректор Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, Lixiang 2025 года выпуска с прошивкой версии 7.4 блокируются за пределами Китая вне зависимости от того, впаяна сим-карта или нет. Представитель производителя уведомил, что уже работает над решением. Ожидается, что оно будет готово к концу июля, но на помощь могут рассчитывать только те, кто приобрел авто у официальных дилеров. Россиянам, которые воспользовались альтернативными каналами для покупки, советуют не устанавливать обновление.

Было ожидаемо, что с приходом официального дистрибьютора все «серые» машины начнут «кошмарить», иначе производитель «просто не выдержит конкуренции», заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. «Подозреваю, что, кроме принуждения, других инструментов у дистрибьютора и головной штаб-квартиры нет. Какое может быть принуждение с электромобилем, который всегда подключен к интернету? Безусловно, это блокировки», — отметил он.

При этом Шапарин усомнился, что в России найдут способ обхода ограничений. «Все традиционно считают, что наши Кулибины — самые кулибинские Кулибины в мире. Андроид-телефоны одно время взламывали, рут-доступ получали. Сейчас китайцы заблокировали все возможности для этого, и никто даже уже не пытается, потому что издержки огромные, результат не очевиден», — сказал эксперт.

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