Трамп разрешил Китаю покупать подсанкционную нефть Ирана 25.06.2025, 11:48

После объявления перемирия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может продолжить закупать иранскую нефть после объявления перемирия между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Китай теперь может и дальше покупать нефть у Ирана. Надеюсь, что они будут покупать также много и у США», - написал Трамп в соцсети Truth Social через несколько дней после того, как он отдал приказ о бомбардировке трех иранских ядерных объектов.

Как пояснил высокопоставленный чиновник Белого дома в комментарии Reuters, Трамп обратил внимание на то, что Иран до сих пор не пытался перекрыть Ормузский пролив, через который проходит большая часть мировых поставок нефти. Закрытие пролива нанесло бы удар по Китаю - главному покупателю иранской нефти.

«Президент и в дальнейшем призывает Китай и другие страны покупать нашу высокотехнологичную нефть вместо иранской, приобретение которой нарушает санкции США», - подчеркнул чиновник.

После объявления перемирия слова Трампа стали еще одним фактором давления на нефтяные цены - во вторник они упали почти на 6%.

Хотя такая риторика могла бы свидетельствовать об изменении политики США, Белый дом пока не ослабляет санкций. В феврале Трамп пообещал возобновить политику «максимального давления» на Иран, чтобы свести его экспорт нефти к нулю из-за ядерной программы и поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Ранее администрация Трампа ввела санкции против нескольких независимых китайских НПЗ и портовых операторов, которые покупали нефть у Ирана.

«Зеленый свет Трампа для Китая на продолжение закупок иранской нефти выглядит как возвращение к мягкой политике по соблюдению санкций», - прокомментировал бывший офицер ЦРУ, а ныне глава энергетической консалтинговой компании Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

Он добавил, что Трамп, вероятно, не будет отменять санкции перед следующими раундами ядерных переговоров между США и Ираном. Санкции дают Вашингтону рычаги влияния на Тегеран, который требует их полной отмены в рамках любой новой сделки.

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