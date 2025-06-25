Reuters: Ле Пен отвергла помощь Трампа 1 25.06.2025, 13:15

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Марин Ле Пен

Фото: AFP

Представитель Госдепа США подтвердил факт встречи с французскими ультраправыми.

В конце мая делегация Госдепартамента США встретилась с представителями французской ультраправой партии «Национальное объединение» (RN), чтобы обсудить возможность публичной поддержки Марин Ле Пен. Однако предложение было отклонено, сообщили два источника Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Ле Пен, которую в марте суд отстранил от участия в выборах 2027 года за мошенничество с фондами ЕС, ранее считалась фаворитом президентской гонки. Американская делегация во главе с Сэмюэлем Самсоном из Бюро по правам человека и демократии Госдепа предложила помощь, аналогичную поддержке, которую выразил президент США Дональд Трамп.

Однако представители RN отказались, сославшись на то, что поддержка от администрации Трампа может навредить их имиджу. По словам источников, они подчеркнули: шансы Джордана Барделлы, лидера партии, высоки даже без участия Ле Пен.

Представитель Госдепа США подтвердил сам факт встречи, но оспорил трактовку как «отказ от помощи», заявив, что RN действует независимо, но «приветствует диалог».

История отражает осторожное отношение европейских националистов к фигуре Трампа: несмотря на схожесть взглядов, их имидж в Европе требует дистанции от США.

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