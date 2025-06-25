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The Telegraph: Кремль почувствует последствия войны Ирана и Израилем

  • 25.06.2025, 13:29
The Telegraph: Кремль почувствует последствия войны Ирана и Израилем
Фото: Morteza Nikoubaz/NurPhoto

России нужно будет полагаться на собственное производство.

Война Ирана против Израиля может ограничить поставки России баллистических ракет из Исламской республики. Такое мнение высказали западные чиновники, передает The Telegraph.

По их словам, Тегеран, скорее всего, захочет накопить собственные запасы, а не передавать их за границу, как ранее обещал России.

«Недавние военные действия между Израилем и Ираном, несомненно, негативно повлияют на будущие поставки Ирана, в частности ракет», - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.

Они добавили, что РФ придется изготавливать собственные ракеты или полагаться на поставки из Северной Кореи.

Собеседник The Telegraph отметил, что также может уменьшиться поддержка для России в производстве иранских ударных дронов.

«Однако это вряд ли станет проблемой для Москвы, которая сейчас сама производит одноразовые ударные дроны типа Shahed», - отметили в материале.

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