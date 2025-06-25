В Курской области российский военный бросил гранату в здание кафе

В Курской области российский военный бросил гранату в здание кафе1
- 25.06.2025, 14:18
Его задержали.
Как стало известно ASTRA, военнослужащий, подозреваемый в подрыве гранаты в кафе в поселке Горшечное Курской области, уже задержан.
Инцидент произошел в ночь на 23 июня. По данным ASTRA, 40-летний Труфанов разбил стеклопакет в кафе «Семейное», после чего бросил внутрь гранату. Взрыва хватило, чтобы повредить девять оконных стеклопакетов, а также стены, потолок и мебель. Возгорания и пострадавших нет.
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).
Задержанный дал признательные показания и был передан представителям военной комендатуры.