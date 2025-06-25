В Курской области российский военный бросил гранату в здание кафе 1 25.06.2025, 14:18

иллюстративное фото

Его задержали.

Как стало известно ASTRA, военнослужащий, подозреваемый в подрыве гранаты в кафе в поселке Горшечное Курской области, уже задержан.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня. По данным ASTRA, 40-летний Труфанов разбил стеклопакет в кафе «Семейное», после чего бросил внутрь гранату. Взрыва хватило, чтобы повредить девять оконных стеклопакетов, а также стены, потолок и мебель. Возгорания и пострадавших нет.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Задержанный дал признательные показания и был передан представителям военной комендатуры.

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