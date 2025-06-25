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В Забайкалье на складе боеприпасов прогремела серия мощных взрывов

  • 25.06.2025, 14:36
  • 1,540
В Забайкалье на складе боеприпасов прогремела серия мощных взрывов

Местные жители насчитали их десятки.

В РФ снова прогремели взрывы на военном объекте. Утром 25 июня в Забайкалье загорелся склад боеприпасов. По данным очевидцев, произошло не менее 50 взрывов. Причины пожара официально называют «естественными», пишет «Диалог.UA».

Как сообщают росСМИ, утром 25 июня в районе воинской части возле села Большая Тура Забайкальского края РФ произошел пожар на складе боеприпасов.

По официальной версии, огонь вспыхнул из-за ландшафтного возгорания: загорелась сухая трава, после чего начали детонировать боеприпасы.

По словам очевидцев, прогремело не менее 50 взрывов. Территория военного объекта была экстренно оцеплена, местных жителей призвали соблюдать осторожность.

К тушению привлечены вертолеты «Ми-8», а также задействована авиация МЧС, в готовности находятся пожарные самолеты «Ил-76» и «Бе-200».

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент: в 2014 году здесь уже происходил масштабный пожар, вызванный лесным возгоранием. Тогда в результате взрывов погибли 10 человек, пострадали дома и местная школа.

Война, которую развязала Россия, все чаще оборачивается и против самих ее военных объектов. Инциденты на складах с боеприпасами становятся регулярными и демонстрируют уязвимость российской военной инфраструктуры даже в глубоком тылу.

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