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В Японии успешно объединили квантовый компьютер с суперкомпьютером

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  • 25.06.2025, 15:04
В Японии успешно объединили квантовый компьютер с суперкомпьютером
иллюстративное фото

Это самая передовая в мире квантово-классическая вычислительная система.

В японском городе Кобе исследовательский центр RIKEN и IBM представили самую мощную в мире гибридную квантово-классическую систему, объединив квантовый компьютер IBM Quantum System Two с суперкомпьютером Fugaku — одним из самых быстрых на планете, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Это первый квантовый процессор IBM Heron, установленный за пределами США. Он содержит 156 кубитов и в 10 раз превосходит по скорости и точности предыдущее поколение — чип Eagle. Его высокая производительность позволяют выполнять вычисления, недоступные классическим компьютерам.

Главная особенность — тесная интеграция с Fugaku через высокоскоростное соединение, позволяющее взаимодействовать на уровне инструкций. Это ключ к развитию квантово-классических алгоритмов, которые смогут решать задачи в химии, материаловедении и других науках, где требуются сложные симуляции.

«Будущее вычислений — за квантово-центричной моделью. С помощью RIKEN мы делаем шаг к ее реализации», — заявил вице-президент IBM Quantum Джей Гамбета.

По словам представителей RIKEN, система станет платформой для создания рабочих квантово-классических алгоритмов, доступных как научному сообществу, так и промышленности. Уже сегодня инженеры используют ее для создания параллельных задач и оптимизации программного обеспечения.

Новая установка — результат многолетнего сотрудничества IBM и RIKEN. Ранее ученые уже использовали гибридные методы, такие как квантовая диагонализация (SQD), для моделирования сложных соединений, например сульфидов железа, которые ранее считались доступными только для квантовых компьютеров с полной коррекцией ошибок.

Япония уверенно входит в эру квантовых суперкомпьютеров.

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