В Японии успешно объединили квантовый компьютер с суперкомпьютером

В Японии успешно объединили квантовый компьютер с суперкомпьютером1
- 25.06.2025, 15:04
Это самая передовая в мире квантово-классическая вычислительная система.
В японском городе Кобе исследовательский центр RIKEN и IBM представили самую мощную в мире гибридную квантово-классическую систему, объединив квантовый компьютер IBM Quantum System Two с суперкомпьютером Fugaku — одним из самых быстрых на планете, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Это первый квантовый процессор IBM Heron, установленный за пределами США. Он содержит 156 кубитов и в 10 раз превосходит по скорости и точности предыдущее поколение — чип Eagle. Его высокая производительность позволяют выполнять вычисления, недоступные классическим компьютерам.
Главная особенность — тесная интеграция с Fugaku через высокоскоростное соединение, позволяющее взаимодействовать на уровне инструкций. Это ключ к развитию квантово-классических алгоритмов, которые смогут решать задачи в химии, материаловедении и других науках, где требуются сложные симуляции.
«Будущее вычислений — за квантово-центричной моделью. С помощью RIKEN мы делаем шаг к ее реализации», — заявил вице-президент IBM Quantum Джей Гамбета.
По словам представителей RIKEN, система станет платформой для создания рабочих квантово-классических алгоритмов, доступных как научному сообществу, так и промышленности. Уже сегодня инженеры используют ее для создания параллельных задач и оптимизации программного обеспечения.
Новая установка — результат многолетнего сотрудничества IBM и RIKEN. Ранее ученые уже использовали гибридные методы, такие как квантовая диагонализация (SQD), для моделирования сложных соединений, например сульфидов железа, которые ранее считались доступными только для квантовых компьютеров с полной коррекцией ошибок.
Япония уверенно входит в эру квантовых суперкомпьютеров.