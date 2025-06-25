В Японии успешно объединили квантовый компьютер с суперкомпьютером 1 25.06.2025, 15:04

иллюстративное фото

Это самая передовая в мире квантово-классическая вычислительная система.

В японском городе Кобе исследовательский центр RIKEN и IBM представили самую мощную в мире гибридную квантово-классическую систему, объединив квантовый компьютер IBM Quantum System Two с суперкомпьютером Fugaku — одним из самых быстрых на планете, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Это первый квантовый процессор IBM Heron, установленный за пределами США. Он содержит 156 кубитов и в 10 раз превосходит по скорости и точности предыдущее поколение — чип Eagle. Его высокая производительность позволяют выполнять вычисления, недоступные классическим компьютерам.

Главная особенность — тесная интеграция с Fugaku через высокоскоростное соединение, позволяющее взаимодействовать на уровне инструкций. Это ключ к развитию квантово-классических алгоритмов, которые смогут решать задачи в химии, материаловедении и других науках, где требуются сложные симуляции.

«Будущее вычислений — за квантово-центричной моделью. С помощью RIKEN мы делаем шаг к ее реализации», — заявил вице-президент IBM Quantum Джей Гамбета.

По словам представителей RIKEN, система станет платформой для создания рабочих квантово-классических алгоритмов, доступных как научному сообществу, так и промышленности. Уже сегодня инженеры используют ее для создания параллельных задач и оптимизации программного обеспечения.

Новая установка — результат многолетнего сотрудничества IBM и RIKEN. Ранее ученые уже использовали гибридные методы, такие как квантовая диагонализация (SQD), для моделирования сложных соединений, например сульфидов железа, которые ранее считались доступными только для квантовых компьютеров с полной коррекцией ошибок.

Япония уверенно входит в эру квантовых суперкомпьютеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com