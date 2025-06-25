Google представил автономных ИИ-роботов
- 25.06.2025, 15:41
Модель способна выполнять повседневные задачи.
Подразделение искусственного интеллекта Google — DeepMind — разработало новую модель, позволяющую роботам функционировать без подключения к интернету, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Система Gemini Robotics On-Device представляет собой революционный шаг: теперь ИИ-роботы могут выполнять задачи в любой точке Земли или даже в космосе, не полагаясь на удаленные серверы.
Как отметила руководитель направления робототехники DeepMind Каролина Парада, новая модель особенно полезна в условиях, где отсутствует стабильное подключение или критична минимальная задержка.
«Gemini Robotics On-Device — это шаг к тому, чтобы сделать мощные робототехнические решения более доступными и адаптируемыми. Мы с нетерпением ждем, что сообщество разработчиков создаст на базе этих инструментов», — написала Парада в блоге компании.
Модель способна выполнять повседневные задачи — от складывания одежды до открытия сумок — и обучается всего за 50–100 демонстраций. Она также легко адаптируется под различные типы роботов.
В аналогичном направлении движется и Nvidia. В марте компания представила Isaac GR00T N1 — «модель быстрой реакции», имитирующую человеческие инстинкты и рефлексы.
«Эра универсальной робототехники уже наступила», — заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг.