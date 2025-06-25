закрыть
25 июня 2025, среда, 16:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мастер-класс разведок Израиля и США

  • Евгений Сасько
  • 25.06.2025, 16:13
  • 1,554
Мастер-класс разведок Израиля и США
Евгений Сасько

После этого Кремль был бы готов к прекращению огня.

Определенные краткие выводы войны между Ираном и Израилем на данный момент.

Военно-воздушные силы Израиля и США придерживались принципа преобладающей технологичности – улучшили свою способность обнаруживать и уничтожать объекты и мобильные системы запуска ракет.

Главную роль в этом сыграл еще один из основных принципов ведения войны – преобладающая осведомленность: Иран был полностью охвачен разведывательными сетями Израиля и США. Да, скорее всего, это и деньги (подкуп и шантаж) способствовали развертыванию агентуры, умноженной на высокие возможности технических средств разведки.

Качественные средства разведки и разведки человеческих ресурсов (HUMINT), разведки сигналов (SIGINT), а также локализованные ячейки, способные проводить удары и атаки беспилотников, чтобы проложить путь для воздушных операций, проявили высокую эффективность.

Это был мастер-класс разведок Израиля и США.

Ликвидация лиц, принимающих решения, и ученых и нерегулярные боевые действия с использованием БПЛА и других меньших боеприпасов для уничтожения иранских объектов и персонала помогали военно-воздушным силам не потерять ни одной единицы, а руководству Ирана – находиться в полном беспорядке, что значительно ослабило управление, реакцию и моральный дух.

С этим связана реализация следующего принципа – всеобъемлющей информатизации, когда даже средства коммуникации Ирана были также охвачены Израилем и США.

Системы ПВО западного производства продемонстрировали масштабное преимущество над своими российскими оппонентами, стоящими на вооружении Ирана (С-300, С-400 – дерьмо). По данным израильской стороны (подкрепленным результатами уничтожения воздушных целей Украиной), показатель перехвата больших запусков составляет от 80% до 100%.

У Ирана было меньше баллистических ракет, чем считалось, и он продемонстрировал трудности с логистикой и управлением ракетным огнем, особенно после двух – трех больших налетов. Западные эксперты это связывают с тем, что оставшиеся запасы ракет либо находятся далеко, либо пострадали от авиаударов. Путаница и хаос, отсутствие устойчивой системы управления и информационного обеспечения привели к снижению эффективности ударов Ирана.

Эффективности внедрения сил и средств Израиля и США способствовала реализация еще двух принципов: всесторонней обеспеченности (а там и логистика) и господствующей мобильности. Все мероприятия были предварительно спланированы, согласованы, систематизированы, реализованы.

Но Иран – не РФ. Было бы интереснее провести подобные соревнования между США, Израилем, Украиной и РФ. А уже после нанесения ряда таких ударов по РФ Трамп смело мог бы объявить о прекращении огня. Думаю, на это была бы готовность Кремля или того, что от него осталось.

Евгений Сасько, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных
США могут быстро освободить всех белорусских политзаключенных Дмитрий Бондаренко
Надеюсь, США не остановятся
Надеюсь, США не остановятся Наталья Радина