Мастер-класс разведок Израиля и США
- Евгений Сасько
- 25.06.2025, 16:13
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После этого Кремль был бы готов к прекращению огня.
Определенные краткие выводы войны между Ираном и Израилем на данный момент.
Военно-воздушные силы Израиля и США придерживались принципа преобладающей технологичности – улучшили свою способность обнаруживать и уничтожать объекты и мобильные системы запуска ракет.
Главную роль в этом сыграл еще один из основных принципов ведения войны – преобладающая осведомленность: Иран был полностью охвачен разведывательными сетями Израиля и США. Да, скорее всего, это и деньги (подкуп и шантаж) способствовали развертыванию агентуры, умноженной на высокие возможности технических средств разведки.
Качественные средства разведки и разведки человеческих ресурсов (HUMINT), разведки сигналов (SIGINT), а также локализованные ячейки, способные проводить удары и атаки беспилотников, чтобы проложить путь для воздушных операций, проявили высокую эффективность.
Это был мастер-класс разведок Израиля и США.
Ликвидация лиц, принимающих решения, и ученых и нерегулярные боевые действия с использованием БПЛА и других меньших боеприпасов для уничтожения иранских объектов и персонала помогали военно-воздушным силам не потерять ни одной единицы, а руководству Ирана – находиться в полном беспорядке, что значительно ослабило управление, реакцию и моральный дух.
С этим связана реализация следующего принципа – всеобъемлющей информатизации, когда даже средства коммуникации Ирана были также охвачены Израилем и США.
Системы ПВО западного производства продемонстрировали масштабное преимущество над своими российскими оппонентами, стоящими на вооружении Ирана (С-300, С-400 – дерьмо). По данным израильской стороны (подкрепленным результатами уничтожения воздушных целей Украиной), показатель перехвата больших запусков составляет от 80% до 100%.
У Ирана было меньше баллистических ракет, чем считалось, и он продемонстрировал трудности с логистикой и управлением ракетным огнем, особенно после двух – трех больших налетов. Западные эксперты это связывают с тем, что оставшиеся запасы ракет либо находятся далеко, либо пострадали от авиаударов. Путаница и хаос, отсутствие устойчивой системы управления и информационного обеспечения привели к снижению эффективности ударов Ирана.
Эффективности внедрения сил и средств Израиля и США способствовала реализация еще двух принципов: всесторонней обеспеченности (а там и логистика) и господствующей мобильности. Все мероприятия были предварительно спланированы, согласованы, систематизированы, реализованы.
Но Иран – не РФ. Было бы интереснее провести подобные соревнования между США, Израилем, Украиной и РФ. А уже после нанесения ряда таких ударов по РФ Трамп смело мог бы объявить о прекращении огня. Думаю, на это была бы готовность Кремля или того, что от него осталось.
Евгений Сасько, Telegram