19FortyFive: Cтелс-истребители F-35 вернулись в строй
- 25.06.2025, 16:22
Израиль получил разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения.
Израильские модифицированные истребители пятого поколения F-35I «Адир» сыграли ключевую роль в недавней воздушной кампании против целей в Иране. Как сообщает Business Insider, в операции участвовало более 200 самолетов, включая F-35I, для которых это стали «самые сложные миссии за все время эксплуатации», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Особенность F-35I заключается в кастомизации. Израиль — единственная страна, получившая разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения и электроники. Это было сделано на фоне опасений, что со временем радиолокационные и инфракрасные технологии противников смогут нейтрализовать стелс-преимущество F-35.
Military Watch отмечает, что Израиль усилил дальность полета своих F-35, возможно, без необходимости в дозаправке в воздухе. Хотя официального подтверждения этому нет, в 2022 году Израиль заявлял, что его F-35 способны достичь Ирана без дозаправки.
Эксперты подчеркивают, что F-35I доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, несмотря на критику, в том числе со стороны миллиардера Илона Маска, назвавшего самолет «устаревшим».
«Те, кто считает, что беспилотники могут полностью заменить пилотируемые истребители, не понимают всей сложности современной войны», — отметил один из экспертов.
Применение F-35I Израилем демонстрирует, что истребители пятого поколения остаются важнейшим элементом современной авиации.