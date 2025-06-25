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19FortyFive: Cтелс-истребители F-35 вернулись в строй

  • 25.06.2025, 16:22
19FortyFive: Cтелс-истребители F-35 вернулись в строй

Израиль получил разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения.

Израильские модифицированные истребители пятого поколения F-35I «Адир» сыграли ключевую роль в недавней воздушной кампании против целей в Иране. Как сообщает Business Insider, в операции участвовало более 200 самолетов, включая F-35I, для которых это стали «самые сложные миссии за все время эксплуатации», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Особенность F-35I заключается в кастомизации. Израиль — единственная страна, получившая разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения и электроники. Это было сделано на фоне опасений, что со временем радиолокационные и инфракрасные технологии противников смогут нейтрализовать стелс-преимущество F-35.

Military Watch отмечает, что Израиль усилил дальность полета своих F-35, возможно, без необходимости в дозаправке в воздухе. Хотя официального подтверждения этому нет, в 2022 году Израиль заявлял, что его F-35 способны достичь Ирана без дозаправки.

Эксперты подчеркивают, что F-35I доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, несмотря на критику, в том числе со стороны миллиардера Илона Маска, назвавшего самолет «устаревшим».

«Те, кто считает, что беспилотники могут полностью заменить пилотируемые истребители, не понимают всей сложности современной войны», — отметил один из экспертов.

Применение F-35I Израилем демонстрирует, что истребители пятого поколения остаются важнейшим элементом современной авиации.

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