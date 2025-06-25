19FortyFive: Cтелс-истребители F-35 вернулись в строй 25.06.2025, 16:22

Израиль получил разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения.

Израильские модифицированные истребители пятого поколения F-35I «Адир» сыграли ключевую роль в недавней воздушной кампании против целей в Иране. Как сообщает Business Insider, в операции участвовало более 200 самолетов, включая F-35I, для которых это стали «самые сложные миссии за все время эксплуатации», пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Особенность F-35I заключается в кастомизации. Израиль — единственная страна, получившая разрешение США интегрировать в истребитель собственные системы вооружения и электроники. Это было сделано на фоне опасений, что со временем радиолокационные и инфракрасные технологии противников смогут нейтрализовать стелс-преимущество F-35.

Military Watch отмечает, что Израиль усилил дальность полета своих F-35, возможно, без необходимости в дозаправке в воздухе. Хотя официального подтверждения этому нет, в 2022 году Израиль заявлял, что его F-35 способны достичь Ирана без дозаправки.

Эксперты подчеркивают, что F-35I доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, несмотря на критику, в том числе со стороны миллиардера Илона Маска, назвавшего самолет «устаревшим».

«Те, кто считает, что беспилотники могут полностью заменить пилотируемые истребители, не понимают всей сложности современной войны», — отметил один из экспертов.

Применение F-35I Израилем демонстрирует, что истребители пятого поколения остаются важнейшим элементом современной авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com