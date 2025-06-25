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Через Беларусь на российский завод поставлялись импортные станки для производства ракет

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  • 25.06.2025, 17:36
  • 2,054
Через Беларусь на российский завод поставлялись импортные станки для производства ракет

Расследование.

Согласно расследованию украинского издания The Kyiv Independent, белорусские предприятия участвовали в поставках импортного оборудования для российского завода, где производятся ракеты.

Журналисты выяснили, что три белорусские компании — Гомельский завод станков и узлов, «Белорусские станки» и «Гефест» — переправили в Россию иностранные станки, чтобы помочь увеличить выпуск ракет «Искандер» и других типов баллистического оружия.

Оборудование поступило через частных российских посредников, а сами станки были произведены в Китае, Тайване и Беларуси — странах, которые не поддержали санкции против России. Всего, по данным журналистов, было ввезено станков на 11 миллионов долларов.

Речь идет о важном оборудовании — фрезерных, токарных и шлифовальных станках, используемых для точной обработки металла — ключевого материала для производства ракет. Это позволило Воткинскому заводу, который находится в российской Удмуртии, модернизировать производство, набрать новых сотрудников (около 2 500 человек) и построить два дополнительных цеха.

Воткинский завод производит не только «Искандеры», которыми Россия обстреливает Украину, но и межконтинентальные ракеты «Ярс» и «Булава», способные нести ядерные боеголовки и достигать США. По информации, завод также работает над ракетой «Орешник», которая может угрожать всей территории Европы.

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