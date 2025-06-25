Президент Ирана не приедет в Минск на саммит ЕАЭС 25.06.2025, 18:25

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Масуд Пезешкиан

Саммит состоится 27 июня.

Из-за напряженной ситуации вокруг ядерной программы Тегерана и конфликта с Израилем президент Ирана Масуд Пезешкиан не сможет лично посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 27 июня, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, иранский лидер запишет для саммита видеообращение.

«Президент Ирана Пезешкиан, по понятным соображениям, лично не примет участие, не приедет в Минск, но направит видеообращение», — приводит слова Ушакова «Интерфакс».

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