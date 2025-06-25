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В Забайкальском крае РФ из-за пожара стали взрываться боеприпасы на складе военчасти

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  • 25.06.2025, 22:30
В Забайкальском крае РФ из-за пожара стали взрываться боеприпасы на складе военчасти

Видео.

В Забайкальском крае загоревшаяся сухая трава вызвала детонацию боеприпасов, которые остались неразминированными в поле на территории военных складов в селе Большая Тура в 50 км от Читы. Это подтвердили в пресс-службе краевого главка МЧС сетевым изданиям ZabNews и «Чита.РУ», а также агентству ТАСС. На месте развернут оперштаб с участием военных, дым от пожара видно за несколько километров, огонь тушат с помощью вертолетов и пожарного поезда.

На развилке автомобильной дороги к бывшей базе хранения боеприпасов стоят машины МЧС, пожарные Минобороны, полиция и ГИБДД, сама дорога не перекрыта, пишет «Чита.РУ», которая ведет онлайн-трансляцию событий. По словам жителей ближайших поселков, взрывы раздались с 14:00 по местному времени (8:00 по Москве), при этом сначала были очень сильными, так что дребезжали стекла, и раздавались один за другим. Один мужчина рассказал, что в этот период насчитал 50 характерных «хлопков».

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