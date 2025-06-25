В Забайкальском крае РФ из-за пожара стали взрываться боеприпасы на складе военчасти 1 25.06.2025, 22:30

Видео.

В Забайкальском крае загоревшаяся сухая трава вызвала детонацию боеприпасов, которые остались неразминированными в поле на территории военных складов в селе Большая Тура в 50 км от Читы. Это подтвердили в пресс-службе краевого главка МЧС сетевым изданиям ZabNews и «Чита.РУ», а также агентству ТАСС. На месте развернут оперштаб с участием военных, дым от пожара видно за несколько километров, огонь тушат с помощью вертолетов и пожарного поезда.

На развилке автомобильной дороги к бывшей базе хранения боеприпасов стоят машины МЧС, пожарные Минобороны, полиция и ГИБДД, сама дорога не перекрыта, пишет «Чита.РУ», которая ведет онлайн-трансляцию событий. По словам жителей ближайших поселков, взрывы раздались с 14:00 по местному времени (8:00 по Москве), при этом сначала были очень сильными, так что дребезжали стекла, и раздавались один за другим. Один мужчина рассказал, что в этот период насчитал 50 характерных «хлопков».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com