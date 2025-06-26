NYT: Аятолла Хаменеи все еще прячется в бункере 26.06.2025, 9:00

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Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана опасается покушения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже более недели скрывается в бункере, опасаясь покушения со стороны Израиля.

Как пишет 26 июня The New York Times со ссылкой на источники в Иране, Хаменеи не сделал ни одного заявления или записанного сообщения, и его отсутствие вызывает беспокойство в основном из-за необходимости его одобрения для любых военных действий или соглашений.

Ранее сообщалось, что 86-летний Хаменеи общается с военными командирами только через доверенного посланника и назначил временных заместителей в цепочке командования, включая трех религиозных деятелей, которые могут занять его пост в случае его смерти.

Также сообщалось, что Хаменеи поручил Совету экспертов действовать быстро в случае его устранения. Этот шаг свидетельствует о серьезности угрозы, которую он видит в текущей ситуации.

Министерство разведки Ирана приказало государственным служащим прекратить пользоваться телефонами, а интернет был практически полностью отключен по всей стране. Международные звонки были заблокированы, а лица, принимающие решения, были переведены в защищенные подземные помещения.

По данным источников в Тегеране, атаки Израиля и США нанесли огромный ущерб — сотни погибших, тысячи раненых, частичное отключение электроэнергии, ущерб объектам нефтяной промышленности и ядерной инфраструктуры.

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