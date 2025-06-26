В Латвии ожидают 10 тысяч попыток прорыва границы из Беларуси 4 26.06.2025, 9:39

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Фото: Reuters/Scanpix/LETA

Страна продлила особый погранрежим.

В среду, 25 июня, правительство Латвии приняло решение о продлении усиленного режима работы системы пограничной охраны на границе с Беларусью до 31 декабря текущего года, пишет Delfi. До конца этого года латвийские пограничники могут предотвратить до 10 000 попыток незаконного пересечения латвийско-белoрусской границы, заявил глава МВД Рихардс Козловскис.

За последние несколько дней уже более 160 человек пытались незаконно пересечь границу между Латвией и Беларусью, всего с начала года там было остановлено 5534 человека. В то же время по гуманным соображениям в этом году пересечение границы не было запрещено 12 лицам.

В прошлом году в целом от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были сдержаны 5388 человек, а по гуманным причинам страна приняла 26 человек.

Козловскис отметил, что уже сейчас ясно: к концу текущего года показатель может превысить более 10 000 нелегальных иммигрантов — продолжается поддерживаемое Беларусью давление с использованием нелегальной миграции. Именно поэтому и вводится режим усиленной охраны границы.

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