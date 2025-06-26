Украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов в Сумской области 3 26.06.2025, 9:54

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Среди них - бойцы «жестоких» бригад.

Украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы «жестоких» бригад.

Об этом сообщает пресс-служба десантно-штурмовых войск Украины.

Как сообщается, большинство задержанных - солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России. Эти формирования известны особой жестокостью в отношении украинских военнопленных, о чем неоднократно заявляли сами освобожденные из плена бойцы ВСУ.

По словам украинских военных, сами пленные россияне рассказали о нечеловеческом отношении в своих частях на территории РФ - психологическое давление, унижения и угрозы от командиров.

После захвата вражеским военным оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они могут быть задействованы в обмене на украинских воинов, которые до сих пор удерживаются в плену РФ.

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