Украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов в Сумской области

Украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов в Сумской области3
- 26.06.2025, 9:54
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Среди них - бойцы «жестоких» бригад.
Украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы «жестоких» бригад.
Об этом сообщает пресс-служба десантно-штурмовых войск Украины.
Как сообщается, большинство задержанных - солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России. Эти формирования известны особой жестокостью в отношении украинских военнопленных, о чем неоднократно заявляли сами освобожденные из плена бойцы ВСУ.
По словам украинских военных, сами пленные россияне рассказали о нечеловеческом отношении в своих частях на территории РФ - психологическое давление, унижения и угрозы от командиров.
После захвата вражеским военным оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они могут быть задействованы в обмене на украинских воинов, которые до сих пор удерживаются в плену РФ.