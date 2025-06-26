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WSJ: Безос хочет «подсидеть» Маска

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  • 26.06.2025, 10:16
WSJ: Безос хочет «подсидеть» Маска

Глава Amazon решил получить госконтракты после ссоры главы SpaceX и Трампа.

Джефф Безос, глава Amazon и космической компании Blue Origin, пытается сблизиться с Дональдом Трампом ради получения госконтрактов после ссоры Илона Маска и президента США, пишет The Wall Street Journal.

Глава Amazon дважды разговаривал с Трампом в июне, а генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп встречался с главой администрации Белого дома. Во время переговоров с президентом и его командой представители Blue Origin добивались новых государственных контрактов. Президент обсуждал с основателем Amazon желание осуществить пилотируемую миссию на Луну в течение его нынешнего срока. Безос даже пригласил Трампа на свою свадьбу в Венеции, запланированную на эти выходные, но Трамп не сможет на ней присутствовать из-за напряженного рабочего расписания.

Активность Безоса началась после громкого разрыва между Трампом и Маском в начале июня. Маск, который владеет конкурирующей компанией SpaceX, ранее был одним из главных советников президента. Руководство Blue Origin еще с прошлого лета беспокоилось о близости Маска к Трампу и влиянии этого на получение госзаказов. Как отмечают в WSJ, конфликт между президентом и миллиардером открыл для Безоса новые возможности.

В мае Трамп отозвал кандидатуру на пост главы NASA, которую поддерживал Маск. После критики Маском законопроекта Трампа в соцсетях и разговоров о создании новой политической партии президент пригрозил прекратить государственное финансирование компаний предпринимателя. Трамп заявил:

«Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов в бюджете — прекратить государственные субсидии и контракты Илона».

В WSJ пишут, что основная проблема Blue Origin в конкуренции со SpaceX — необходимость доказать способность регулярно запускать собственную мощную орбитальную ракету. В январе компания впервые запустила ракету New Glenn, достигнув орбиты с первой попытки. Однако второй запуск, запланированный на весну, был отложен до середины августа. В то же время SpaceX планирует провести 170 запусков в этом году, многие из которых выведут на орбиту новые спутники сети Starlink.

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