WSJ: Безос хочет «подсидеть» Маска 1 26.06.2025, 10:16

Глава Amazon решил получить госконтракты после ссоры главы SpaceX и Трампа.

Джефф Безос, глава Amazon и космической компании Blue Origin, пытается сблизиться с Дональдом Трампом ради получения госконтрактов после ссоры Илона Маска и президента США, пишет The Wall Street Journal.

Глава Amazon дважды разговаривал с Трампом в июне, а генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп встречался с главой администрации Белого дома. Во время переговоров с президентом и его командой представители Blue Origin добивались новых государственных контрактов. Президент обсуждал с основателем Amazon желание осуществить пилотируемую миссию на Луну в течение его нынешнего срока. Безос даже пригласил Трампа на свою свадьбу в Венеции, запланированную на эти выходные, но Трамп не сможет на ней присутствовать из-за напряженного рабочего расписания.

Активность Безоса началась после громкого разрыва между Трампом и Маском в начале июня. Маск, который владеет конкурирующей компанией SpaceX, ранее был одним из главных советников президента. Руководство Blue Origin еще с прошлого лета беспокоилось о близости Маска к Трампу и влиянии этого на получение госзаказов. Как отмечают в WSJ, конфликт между президентом и миллиардером открыл для Безоса новые возможности.

В мае Трамп отозвал кандидатуру на пост главы NASA, которую поддерживал Маск. После критики Маском законопроекта Трампа в соцсетях и разговоров о создании новой политической партии президент пригрозил прекратить государственное финансирование компаний предпринимателя. Трамп заявил:

«Самый простой способ сэкономить миллиарды долларов в бюджете — прекратить государственные субсидии и контракты Илона».

В WSJ пишут, что основная проблема Blue Origin в конкуренции со SpaceX — необходимость доказать способность регулярно запускать собственную мощную орбитальную ракету. В январе компания впервые запустила ракету New Glenn, достигнув орбиты с первой попытки. Однако второй запуск, запланированный на весну, был отложен до середины августа. В то же время SpaceX планирует провести 170 запусков в этом году, многие из которых выведут на орбиту новые спутники сети Starlink.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com