Россия построила для КНДР эсминцы, которые не могут плавать 26.06.2025, 10:27

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Они передвигаются с помощью буксиров.

Военное сотрудничество между Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который поставляет ему боеприпасы для обстрела Украины, быстро расширяется. Россия, по всей видимости, помогла Северной Корее разработать и быстро построить два эсминца, которые были спущены на воду этой весной. Правда, хотя они могут стрелять, не факт, что они способны самостоятельно плавать.

В мае международное внимание привлек неудачный спуск на воду эскадренного миноносца класса Choe Hyon, который перевернулся на глазах присутствовавшего на церемонии Кима (корабль подняли уже в начале июня). А в апреле был успешно спущен на воду первый подобный эсминец. Это самые современные военные корабли Северной Кореи, с большим набором функций и вооружений, включая ракеты. Они были построены всего за год, и это невозможно было сделать без посторонней помощи, рассказывает в видеорепортаже The Wall Street Journal.

Определенные элементы дизайна новых эсминцев четко указывают на значительную степень участия России в их разработке, пояснил Майк Планкетт, старший морской эксперт военно-аналитической компании Janes. Это видно, например, при сравнении корейских кораблей с эскадренными миноносцами проекта 11356, также известными как фрегаты класса «Адмирал Григорович». У них одинаковые корма и нос. «Апрельский» эсминец также выдает скула (линия пересечения борта с корпусом) – она абсолютно одинаковая у российского и корейского кораблей, указывает Планкетт.

Некоторые изменения также указывают на участие российских инженеров, потому что без их помощи корейцы не смогли бы удлинить свой корабль (он на 20 м длиннее), чтобы «нашпиговать» его большим количеством вооружений, говорит эксперт. Кроме того, на распространенных корейским телевидением съемках корабля видно, что на нем установлен «Панцирь-М» – российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс с ракетами малого радиуса действия. Это первый случай, когда «Панцирь-М» появился не на российском корабле.

Ким в 2023 году посещал базу российского флота во Владивостоке. И уже через 1,5 года первый северокорейский эсминец был торжественно спущено на воду. Пхеньян заявил, что он был построен примерно за 400 дней (около 13 месяцев). Это быстрее, чем строят подобные корабли другие ведущие военные державы. У Китая на это обычно уходит 18 месяцев, у США – около двух лет, у России это может занимать до 11 лет.

Рекордные сроки строительства вызывают сомнение у экспертов. Планкетт предполагает, что корейский эсминцы могут быть пока не снащены двигателями. На это указывает, в частности, то, что все вентиляционные отверстия, через которые воздух должен проникать в машинное отделение для охлаждения двигателей и другого оборудования, заделаны металлическими пластинами.

Кроме того, эсминцы на публичных видео передвигаются только с помощью буксиров (хотя уже демонстрируют запуски ракет). Наконец, у «апрельского» корабля очень высокая посадка. Конечно, он не загружен ракетами, снарядами и прочими необходимыми запасами, но даже с учетом этого вода гораздо ниже обозначенной ватерлинии, указывает Планкетт.

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