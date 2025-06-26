Израильский спецназ тайно действовал на территории Ирана 26.06.2025, 10:58

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Эяль Замир

Начальник генштаба ЦАХАЛа раскрыл подробности.

В ходе войны на территории Ирана действовали израильские наземные подразделения спецназа. Об этом сообщил 25 июня в своем заявлении начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, пишут «Детали».

Подводя итоги операции «Народ как лев», Замир сказал: «Мы достигли полного контроля в воздушном пространстве над Ираном и в любом месте, где выбрали действовать. Этого удалось достичь, в том числе, благодаря скоординированным и изощренным действиям ВВС и наземных командос. Силы действовали тайно, глубоко на территории врага, что обеспечило нам свободу оперативных действий».

Кроме массированных ракетных атак, план Ирана по уничтожению Израиля предполагал и наземное вторжение на нескольких фронтах, сообщил Замир.

«В течение месяцев, предшествовавших войне, Иран продвигал план, основанный на массированном огневом ударе извне в сочетании с наземным вторжением на многих фронтах. Это были не просто теоретические идеи, а реальная угроза нашему существованию», — рассказал начгенштаба.

(Прим.: очевидно, речь о наземном вторжении проиранских прокси-сил – у Ирана с Израилем нет общей наземной границы).

«Наш первый удар был неожиданным и решающим. Он вывел врага из равновесия и стал ключевым фактором успеха всей операции. Мы поразили все запланированные цели — и даже больше. Наши достижения превзошли запланированные».

«По оценкам разведывательного управления ЦАХАЛа и наших ядерных экспертов, удар по ядерной программе Ирана был не точечным, а системным. Мы нанесли удары по основным объектам, заводам, промышленности и центрам знаний», — пояснил Замир.

«Совокупный результат позволяет утверждать: иранская ядерная программа понесла тяжелый, глубокий и широкий урон и отброшена на годы назад», — заключил он.

«Мы нанесли серьезный ущерб ракетному потенциалу Ирана, уничтожили сотни пусковых установок и ракет, и создали значительную задержку в его усилиях по наращиванию военной мощи», — добавил начгенштаба.

Замир также отдал должное военной поддержке США. «Наши достижения были усилены действиями армии США. Операции американских сил были точными, мощными и впечатляющими. На всех этапах операции я поддерживал тесную связь с моими коллегами в армии США. Координация между армиями является стратегическим активом Государства Израиль», — заявил он.

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