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Арестован архиепископ Армянской апостольской церкви

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  • 26.06.2025, 11:30
  • 3,216
Арестован архиепископ Армянской апостольской церкви
Баграт Галстанян

Он может быть замешан в попытке пророссийского переворота.

В Армении суд удовлетворил ходатайство об аресте лидера движения «Священная борьба» Баграта Галстаняна на два месяца, пишет News.am.

Ранее суд удовлетворил ходатайства об аресте депутата так называемого национального собрания Нагорного Карабаха Давида Галстаняна, помощника архиепископа Баграта Галстаняна Мовсеса Шарбатяна, блогера Армена Алексаняна и полковника запаса Миграна Махсудяна сроком на два месяца.

Всего в суд были поданы ходатайства об аресте 16 лиц.

В среду утром в Армении прошли обыски в домах сторонников движения «Священная борьба». Они провели действия и в резиденции архиепископа Баграта Галстаняна, после чего он был задержан.

Следственный комитет Армении в среду распространил заявление, согласно которому участники и организаторы «Священной борьбы» планировали совершение террористических актов в Армении и покушение на свержение власти.

В подготовке, как утверждается, участвовали различные лица, в том числе бывшие полицейские и военнослужащие. СК также опубликовал ряд аудиозаписей, в оппозиции это отрицают.

Правительство Пашиняна серьезно боится переворота при поддержке России.

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