В Минске выстроилась огромная очередь возле метро 3 26.06.2025, 12:14

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За чем стоят все эти люди?

У станции метро «Московская» утром 26 июня выстроилась огромная очередь — люди пришли на бесплатную раздачу смаженок, которую организовала местная точка общепита, сообщают телеграм-канал «Минск. Главное» и Tochka.by.

Очередь у станции метро «Московская» стоит за смаженками — бесплатная дегустация проходит с 11.00 на улице Волгоградской.

Акцию организовала кафе «Смажка», которое открыло здесь новую точку. Посетителям обещают раздавать смаженки бесплатно, но их количество ограничено: всего 1000 штук. Так что можно получить всего одну штуку в одни руки.

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