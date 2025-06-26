В Минске выстроилась огромная очередь возле метро

В Минске выстроилась огромная очередь возле метро3
- 26.06.2025, 12:14
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За чем стоят все эти люди?
У станции метро «Московская» утром 26 июня выстроилась огромная очередь — люди пришли на бесплатную раздачу смаженок, которую организовала местная точка общепита, сообщают телеграм-канал «Минск. Главное» и Tochka.by.
Очередь у станции метро «Московская» стоит за смаженками — бесплатная дегустация проходит с 11.00 на улице Волгоградской.
Акцию организовала кафе «Смажка», которое открыло здесь новую точку. Посетителям обещают раздавать смаженки бесплатно, но их количество ограничено: всего 1000 штук. Так что можно получить всего одну штуку в одни руки.