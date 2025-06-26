Для белорусов изменятся правила въезда в Латвию 1 26.06.2025, 12:33

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Уже с 1 сентября.

Гражданам Беларуси с 1 сентября нужно будет заполнять специальную анкету для въезда в Латвию, сообщает «Еврорадио».

Она будет необходима во всех случаях: и если вы пересекаете белорусско-латвийскую границу, и если едете в Латвию из соседних стран Евросоюза, и даже если имеете транзитный рейс через рижский аэропорт.

Требование также распространяется на граждан Украины и России. Исключение будет сделано для людей с латвийскими визами или ВНЖ и дипломатов.

Анкету нужно будет заполнять не позднее 48 часов до въезда. В документе нужно будет указывать цель и продолжительность поездки, место пребывания в Латвии и маршрут. Также — контактную информацию и некоторые сведения о себе и о родственниках: был ли/есть статус госслужащего; служили ли вы в армии, спецслужбах, пограничной службе, таможне, органах МВД, юстиции или МИД (включая дипслужбу).

Норма будет действовать как минимум до конца 2027 года. Проверка будет осуществляться выборочно. Если приехать в Латвию без анкеты, вам грозит штраф 2000 евро. Кроме того пограничник может просто не пустить вас в страну.

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