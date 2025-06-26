Путешественник хотел ввезти в Польшу из Беларуси бивень мамонта 26.06.2025, 13:30

Мужчина пояснил, что получил необычный подарок от друга.

Сотрудники таможни и фискальной службы из Тересполя нашли в багаже гражданина Германии кости мамонта, которые, скорее всего, происходят из плейстоцена. Об этом сообщило издание «Мост» со ссылкой на Палату фискального администрирования в Люблине.

Немец перевозил 8 фрагментов костей мамонта, включая один длиной 48,5 см. Мужчина пояснил, что получил необычный подарок от друга и хотел перевезти его к себе домой.

По данным Государственного научно-исследовательского института, кости являются фрагментами бивня шерстистого мамонта Mammuthus primigenius. Скорее всего, они происходят из плейстоценовых отложений в Сибири.

Оценочная стоимость обнаруженных фрагментов бивня составляет приблизительно 3,5 тысячи злотых (около тысячи долларов), однако их научная и образовательная ценность неоценима. Судьбу доисторической находки решит суд.

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