NASA заплатило мужчине 16 000 евро за 60 дней в кровати
- 26.06.2025, 13:41
И вот зачем.
Чтобы подготовить астронавтов к долгим космическим полетам, NASA проводит необычные эксперименты. Один из них — 60-дневное пребывание в постели с наклоном головы вниз. Добровольцы во время эксперимента не встают ни для еды, ни для туалета, пишет techinsider.
Эта форма имитации невесомости позволяет понять, как микрогравитация разрушает тело — и как этому противостоять.
В космосе человеческое тело меняется: кровь и другие жидкости устремляются к голове, мышцы ослабевают, кости теряют плотность, а равновесие нарушается.
Чтобы изучить эти процессы, NASA и Немецкий аэрокосмический центр пригласили добровольцев на необычный эксперимент в Кельне.
Один из них — 33-летний Андреас Йоши. Он провел 60 дней в положении с наклоном головы на шесть градусов и принял участие в более чем 600 тестах: от МРТ и анализа крови до видеоигр, управляемых ступнями.
В целом всех участников разделили на группы.
Одни добровольцы экспериментов получали электростимуляцию мышц, другим предлагали баланс-тренинг с помощью платформы и экрана.
Все описанные «контрмеры» и эксперименты могут в будущем помочь астронавтам быстрее адаптироваться после возвращения на Землю — или при посадке на Марс.
Все данные участников во время исследования фиксировались строго: в палатах стояли камеры, никто не мог согнуть колени или приподняться.
Между тем Андреас Йоши прошел сложный отбор из 7 500 человек. Мужчина назвал участие в эксперименте «реваншем над самим собой» — в детстве он был слабым, а теперь стал частью элитной команды, хоть и без диплома астронавта.
По словам Йоши, самыми тяжелыми были первые ночи, когда внутренние органы сместились к груди, вызывая сильную боль. Но уже на 5 день он привык.
После выхода из эксперимента потребовалось две недели на восстановление — сначала в инвалидной коляске, потом с тренерами, которые работали с футбольной сборной Кельна.