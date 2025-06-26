NASA заплатило мужчине 16 000 евро за 60 дней в кровати 26.06.2025, 13:41

И вот зачем.

Чтобы подготовить астронавтов к долгим космическим полетам, NASA проводит необычные эксперименты. Один из них — 60-дневное пребывание в постели с наклоном головы вниз. Добровольцы во время эксперимента не встают ни для еды, ни для туалета, пишет techinsider.

Эта форма имитации невесомости позволяет понять, как микрогравитация разрушает тело — и как этому противостоять.

В космосе человеческое тело меняется: кровь и другие жидкости устремляются к голове, мышцы ослабевают, кости теряют плотность, а равновесие нарушается.

Чтобы изучить эти процессы, NASA и Немецкий аэрокосмический центр пригласили добровольцев на необычный эксперимент в Кельне.

Один из них — 33-летний Андреас Йоши. Он провел 60 дней в положении с наклоном головы на шесть градусов и принял участие в более чем 600 тестах: от МРТ и анализа крови до видеоигр, управляемых ступнями.

В целом всех участников разделили на группы.

Одни добровольцы экспериментов получали электростимуляцию мышц, другим предлагали баланс-тренинг с помощью платформы и экрана.

Все описанные «контрмеры» и эксперименты могут в будущем помочь астронавтам быстрее адаптироваться после возвращения на Землю — или при посадке на Марс.

Все данные участников во время исследования фиксировались строго: в палатах стояли камеры, никто не мог согнуть колени или приподняться.

Между тем Андреас Йоши прошел сложный отбор из 7 500 человек. Мужчина назвал участие в эксперименте «реваншем над самим собой» — в детстве он был слабым, а теперь стал частью элитной команды, хоть и без диплома астронавта.

По словам Йоши, самыми тяжелыми были первые ночи, когда внутренние органы сместились к груди, вызывая сильную боль. Но уже на 5 день он привык.

После выхода из эксперимента потребовалось две недели на восстановление — сначала в инвалидной коляске, потом с тренерами, которые работали с футбольной сборной Кельна.

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