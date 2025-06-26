Россияне показали, как спецназ ВСУ взорвал эшелон с топливом под Токмаком 26.06.2025, 13:59

Появилось новое видео сокрушительной атаки украинских сил.

В Интернете появилось новое видео, на котором атака Украины по железнодорожному эшелону с топливом в районе оккупированного Молочанска в Запорожской области.

Украинские спецподразделения нанесли разрушительный удар по составу. По данным российских источников, были применены 14 беспилотников, часть из которых достигла цели.

Как сообщает близкий к российским спецслужбам Telegram-канал «Досье шпиона», 21 июня 2025 года украинские силы атаковали железнодорожный состав с топливом в районе Молочанска.

По утверждению российской стороны, удар нанес рой дронов (самолетного и квадрокоптерного типа), девять из которых якобы были сбиты.

Эшелон остановлен, цистерны горят

Первый удар остановил движение эшелона. После этого было принято решение отцепить 19 вагонов, по которым атаки продолжились. В результате четыре цистерны полностью выгорели, возник крупный пожар. На видео слышен стрелковый бой, по всей вероятности, россияне пытались сбить дроны автоматическим оружием.

Потери россиян

Один из беспилотников также нанес удар по автомобилю сопровождения «Ниве», в котором находились российские военные. Погибли сержант Тигран Битаров и младший сержант Алан Туаев.

Позже в ГУР МО Украины подтвердили, что 22 июня по эшелону на временно оккупированной территории Запорожской области был нанесен совместный удар силами спецподразделения «Кабул 9», ОСУВ «Хортица», ОТУ «Запорожье», подразделения «Альфа» и группы Госспецсвязи Next.

Цель — уничтожение топлива, предназначенного для российских войск. Все задействованные подразделения сработали точно и согласованно, что позволило достигнуть стратегического результата.

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