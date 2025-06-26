Российского студента депортировали из Беларуси за кражу булочки

Российского студента депортировали из Беларуси за кражу булочки3
- 26.06.2025, 14:08
Также он хотел вынести в кармане фарш.
В Гродненском государственном медицинском университете 20 июня прошло разбирательство по делу россиянина, который украл булочку и пытался вынести из магазина фарш в кармане. Иностранца выслали на родину, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
Россиянин приехал в Гродно в августе 2023 года, чтобы учиться в вузе. Был отчислен с первого курса за академическую неуспеваемость и восстановился. После этого совершил два мелких хищения — украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане. Также в списке нарушений безбилетный проезд.
Вопрос о его высылке рассматривали публично в медуниверситете, с приглашением в том числе иностранных студентов. Это часть операции силовиков «Нелегал», отметили в УВД.
Администрация университета характеризует парня как вежливого, аккуратного и спокойного, жалоб к нему не было, обучение он оплачивал вовремя. В то же время в плане учебы зарекомендовал себя как студент «с низкой трудовой и исполнительной дисциплиной, а также посредственной успеваемостью».