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Российского студента депортировали из Беларуси за кражу булочки

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  • 26.06.2025, 14:08
Российского студента депортировали из Беларуси за кражу булочки
иллюстративное фото

Также он хотел вынести в кармане фарш.

В Гродненском государственном медицинском университете 20 июня прошло разбирательство по делу россиянина, который украл булочку и пытался вынести из магазина фарш в кармане. Иностранца выслали на родину, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Россиянин приехал в Гродно в августе 2023 года, чтобы учиться в вузе. Был отчислен с первого курса за академическую неуспеваемость и восстановился. После этого совершил два мелких хищения — украл в магазине булочку и пытался вынести фарш в кармане. Также в списке нарушений безбилетный проезд.

Вопрос о его высылке рассматривали публично в медуниверситете, с приглашением в том числе иностранных студентов. Это часть операции силовиков «Нелегал», отметили в УВД.

Администрация университета характеризует парня как вежливого, аккуратного и спокойного, жалоб к нему не было, обучение он оплачивал вовремя. В то же время в плане учебы зарекомендовал себя как студент «с низкой трудовой и исполнительной дисциплиной, а также посредственной успеваемостью».

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