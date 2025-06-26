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Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль

  • 26.06.2025, 14:12
Франция перехватила дроны Ирана, нацеленные на Израиль

Накануне перемирия.

Франция перехватила беспилотные летательные аппараты (БпЛА), которые были нацелены на Израиль, накануне перемирия.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню.

По словам министра, Франция приняла участие в усилиях, направленных на остановку иранских беспилотников, нацеленных на Израиль, в преддверии перемирия на этой неделе.

«Я могу подтвердить, что французская армия перехватила менее 10 беспилотников за последние несколько дней во время различных военных операций, проводимых Ираном против Израиля, либо с помощью систем «земля-воздух», либо с помощью наших истребителей Rafale», - заявил глава ведомства.

Также он рассказал, что в течение 12-дневного конфликта Иран запустил против Израиля около:

400 баллистических ракет;

1000 беспилотников.

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