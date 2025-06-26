Российские власти запаниковали из-за газовых баллонов 2 26.06.2025, 14:43

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Их решили пересчитать по всей стране.

В России на фоне кратного роста числа погибших и пострадавших при взрывах газа может появиться единый реестр по учету газовых баллонов и система их маркировки, пишет The Moscow Times.

Соответствующее предложение Госдумы поддержало Минэнерго, сообщили «Известия».

Цифровая система будет содержать сведения о произведенных, проданных и утилизированных газовых баллонах, говорится в письме министра Сергея Цивилева главе думского комитета по энергетике Николаю Шульгинову. Также ведомство для обеспечения безопасности предлагает создать саморегулирующую организацию (СРО) по контролю за оборотом баллонов, число которых «на руках» у россиян достигает 50 миллионов. 37,5 млн из них отработали срок эксплуатации и пришли в ненадлежащее состояние, сообщил замглавы комитета Юрий Станкевич.

По данным компании «Газовый вектор», лишь за 2022 год в стране при взрывах газовых баллонов погибли 149 и пострадали 1237 человек. В 2013-м эти показатели составляли соответственно 17 и 122 пострадавших. По сравнению с 2012 годом количество ЧП с таким оборудованием увеличилось в 8,5 раза: в 2024-м произошло 488 происшествий (из них 72 взрыва — в многоквартирных домах), сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП).

Представитель ТПП Андрей Широков рассказал, что палата предложила идею о реестре газовых баллонов еще в 2017 году. По его словам, в России необходимо отдать контроль над оборотом и качеством баллонов с сжиженным газом государству в виде одного из федеральных органов власти. При этом бизнес возьмет на себя расходы на разработку и внедрение единой системы цифрового учета, отметил он.

«Газовое, травматическое, охотничье оружие находится под контролем государства. Автомобильный, мототранспорт — источники повышенной опасности также находятся под надзором государства. Почему десятки миллионов газовых баллонов должны учитываться общественной организацией в форме СРО? Профессиональные участники рынка этого не понимают», — подчеркнул Широков.

ТПП уже больше шести лет использует на ряде предприятий программу для учета газовых баллонов, которая регистрирует движение оборудования и осуществляет контроль его технического состояния, отметил эксперт. Владельцы баллонов, если власти решат масштабировать этот опыт на всю страну, смогут просто приезжать с баллоном на дозаправку, где его и зарегистрируют в базе.

В Госдуме и Минэнерго считают, что саморегулирование позволит более оперативно и гибко реагировать на изменения в отрасли, а также избежать бюрократических проволочек и сократить затраты на получение разрешения и сертификацию автомобилей на газовом топливе. По данным собеседников «Известий», пока вопрос о схеме регулирования оборота газовых баллонов не решен.

В России регулярно происходят взрывы баллонов с газом. Последний такой инцидент случился в ночь на 26 июня в городе Ивделе Свердловской области. Баллон взорвался в квартире одной из пятиэтажек, в результате возник пожар. «По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина», — сообщили в региональном управлении МВД. Еще семь человек пострадали, четверо из них были доставлены в больницу.

Еще один человек погиб и как минимум четыре — пострадали из-за взрыва баллона в квартире девятиэтажки на севере Москвы 22 июня. В тот же день в городе Серов Свердловской области еще пять человек получили ранения в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме.

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