Украина провела новый обмен пленными с РФ 26.06.2025, 17:21

иллюстративное фото

Многие освобожденные военные находились в плену с 2022 года.

Сегодня, 26 июня, Украина провела еще один этап обмена пленными с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы», — написал он.

Как отмечает Зеленский, большинство из них были в плену с 2022 года.

«Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом», — добавил президент Украины.

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