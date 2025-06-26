Украина провела новый обмен пленными с РФ
- 26.06.2025, 17:21
Многие освобожденные военные находились в плену с 2022 года.
Сегодня, 26 июня, Украина провела еще один этап обмена пленными с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы», — написал он.
Как отмечает Зеленский, большинство из них были в плену с 2022 года.
«Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом», — добавил президент Украины.