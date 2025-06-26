В Беларусь прилетел Путин

В Беларусь прилетел Путин10
- 26.06.2025, 17:55
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Он примет участие в саммите ЕАЭС.
Путин 26 июня прибыл с двухдневным визитом в Беларусь, стало известно из трансляции, которую вели гостелеканалы.
В аэропорту российского правителя встретил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это соответствует требованиям протокола для визита такого уровня.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин в Минске примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума, которые организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.