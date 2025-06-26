Армения намерена окончательной выйти из ОДКБ 1 26.06.2025, 19:16

Премьер Армении называл эту организацию «союзом–пузырем».

Армения может принять окончательное решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если страны-участницы, включая Россию, не выступят с четкой политической позицией по поводу действий Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян. «В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых речь шла еще несколько лет назад, после нападения на суверенную территорию Республики Армения, то Армения примет окончательное решение», — сказал Костанян (цитата по «Новости-Армения»).

Ереван больше не делает намеков, а говорит предельно откровенно, отметил замглавы МИД. Он также указал, что Армения как суверенное государство самостоятельно определит нужный момент для дальнейших шагов.

В феврале 2024 года премьер-министр Никол Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ, а в мае армянский МИД сообщил, что страна отказывается от финансирования работы организации. В январе текущего года Служба внешней разведки Армении опубликовала публичный доклад, согласно которому в ближайшем будущем страна не намерена возвращаться к полноценному участию в ОДКБ. «Мы считаем маловероятным, что в 2025 году изменятся причины, по которым Армения приостановила свое членство. Исходя из этого, престиж организации остается под серьезным вопросом и становится „поводом для размышлений“ для других стран–членов», — говорилось в документе.

Разлад в отношениях с Россией и ОДКБ произошел после боевых столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, когда Ереван официально обратился к союзникам за поддержкой. Однако организация, в которой доминирующую роль играет Москва, ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и «соболезнованиями». Пашинян после этого неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи Еревану, также премьер называл организацию «союзом–пузырем», который, по его утверждению, вместе с Баку «планировал войну» против Армении.

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